So stylish posieren Penélope Cruz und Co. auf Fashion Week!

Diese Ladys haben sich ordentlich in Schale geschmissen! Vom 25. September bis 3. Oktober stand in Frankreich eines der Highlights des Jahres an: die Pariser Fashion Week. Die Modewochen bieten Luxusmarken die Gelegenheit, ihre Damenkollektionen für die kommende Saison zu enthüllen. Ganz vorn dabei: Chanel. Die Modenschau machte vor allem mit einem großen Star-Aufgebot auf sich aufmerksam – hier die schönsten Promi-Looks des Abends!

Für das pompöse Event am Dienstag stellten bekannte Gesichter abermals ihren Sinn für Mode unter Beweis – so beispielsweise Penélope Cruz (49). Die spanische Schauspielerin präsentierte sich in einem weißen Zweiteiler mit Animal-Stickereien. Aber auch die Game of Thrones-Darstellerin Emilia Clarke (36) überzeugte in ihrem blauen Muster-Dress mit stilvoller Eleganz. Riley Keough (34) zog an dem Abend ebenfalls alle Blicke auf sich: Die Hollywood-Schönheit sorgte mit ihrem gewebten Mantel in Beige für einen echten Wow-Moment.

Zu den Models der Show gehörten unter anderem Gigi Hadid (28), Vittoria Ceretti (25) und Grace Elizabeth. Aber damit nicht genug – abseits des Laufstegs ging es mindestens genauso prominent zu. Usher (44), Brie Larson (34), Ariana DeBose (32), Camila Morrone (26), Hari Nef und Amandla Stenberg (24) waren ebenfalls zu der Veranstaltung geladen.

Getty Images Emilia Clarke im Oktober 2023

Getty Images Riley Keough im Oktober 2023

Getty Images Gigi Hadid im Oktober 2023

