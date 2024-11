Penélope Cruz begeistert in Hongkong im Feder-Look in weiß

Penélope Cruz (50) strahlte in einem ausgefallenen Outfit bei der Chanel Cruise 2024/25 Hong Kong Replica Show im Design Institute am Dienstag. Die Schauspielerin präsentierte sich in einem weißen Feder-Minirock mit einer dazu passenden Jacke und einem Perlengürtel, der ihre schmale Taille hervorhob. Komplettiert wurde ihr Look durch hohe Plateauschuhe und eine schicke weiße Chanel-Umhängetasche. Ihre Augen verbarg sie mystisch hinter einer dunklen Cat-Eye-Sonnenbrille. Dazu kombinierte die 50-Jährige glänzenden Silberschmuck.

Begleitet wurde Penélope von weiteren Stars wie William Chang Suk-Ping, Jasmine Tan, Carina Lau und Chow Yun-fat, die ebenfalls an dem glamourösen Event teilnahmen. Das Modeereignis zog noch zahlreiche weitere prominente Gäste an, die die neuesten Kreationen des französischen Modehauses bestaunen konnten. Die Spanierin stach mit ihrem weißen Feder-Look auf dem roten Teppich hervor und zeigte einmal mehr, warum sie seit Jahrzehnten zu den Stilikonen Hollywoods zählt.

Neben dem glamourösen Auftritt in Hongkong gibt es auch spannende Neuigkeiten aus der Filmwelt. Penélope und Johnny Depp (61) stehen kurz vor ihrem vierten gemeinsamen Filmprojekt. Die beiden Hollywood-Größen haben bereits in den Filmen "Blow", Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten und "Mord im Orient Express" erfolgreich zusammengearbeitet. Für den Action-Thriller "Day Drinker" sollen sie sich nun ein viertes Mal gemeinsam vor die Kamera begeben. Für Johnny markiert der neue Streifen eine bedeutende Rückkehr – denn seine Karriere geriet in den letzten Jahren aufgrund seiner öffentlichen Auseinandersetzungen mit Amber Heard (38) ins Stocken.

Anzeige Anzeige

Getty Images William Chang Suk-Ping, Jasmine Tan, Penélope Cruz, Carina Lau und Chow Yun-fat, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Penélope Cruz beim Fototermin für "Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige