Nach Festival-Absage: Michael Wendler wird Konzerte geben!

Michael Wendler (51) wird schon bald auf der Bühne stehen! In den vergangenen Jahren hatte die Karriere des Schlagersängers deutlich gelitten – Grund dafür waren unter anderem seine Verschwörungstheorien und seine Beziehung zu Laura Müller (23), die deutlich jünger als ihr Partner ist. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der "Egal"-Interpret nicht wie geplant auf einem Festival auftreten wird. Doch jetzt folgt die Überraschung: Der Wendler gibt seine eigene Tour!

Dies verkündete das Management des 51-Jährigen in einer Pressemitteilung. "Das erste Konzert der Tour wird nun am 4. Mai 2023 in der zauberhaften Schweiz stattfinden", hieß es in dem Statement. Michael habe um jeden Preis sein Comeback feiern wollen: "Nach der bedauerlichen Absage des ursprünglich geplanten ersten Konzerts durch den Veranstalter zeigt sich der Künstler davon unbeeindruckt und bereit, seine Musik und Energie mit seinen Fans zu teilen."

Kurz nach der Festival-Absage hatte sich Michael persönlich bei seiner Community gemeldet. Er habe nicht verstehen können, dass seine Kollegen wie Ross Antony (49) oder Julian David (33) seinetwegen die Show abgesagt hatten. Für ihn sei das Ganze "lächerlich" gewesen, wie er auf seiner Facebook-Seite verriet.

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler im Mai 2020 in Köln

United Archives GmbH Michael Wendler beim SchlagerOlymp 2017

