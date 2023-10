Diese vier Stars trafen zufällig in Portugal aufeinander!

Ein ungeplantes Rendezvous! Alba Baptista (26) und Chris Evans (42) sollen vor den Traualtar getreten sein. Ein Insider verriet, dass die zwei Schauspieler sich in Massachusetts das Jawort gegeben haben. Eingeladen waren unter anderem seine Co-Stars Scarlett Johansson (38) und Jeremy Renner (52). Die Familie der gebürtigen Portugiesin schafften es angeblich nicht zur Trauung, weswegen die Turteltauben wohl eine zweite Hochzeit in Europa feierten. Dort trafen Alba und Chris an einem ganz entspannten Abend auf diese Royals!

Wie Page Six von einem Insider erfährt, gab es ein zufälliges Aufeinandertreffen in Portugal. Alba und Chris genossen angeblich ein Date in einem Restaurant – am selben Abend wie Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42)! Die vier sollen sich nicht kennen und auch kein Treffen ausgemacht haben. Der Blaublüter und seine Frau machten dort Urlaub, nachdem die Invictus Games abgeschlossen waren.

Eine große Sache machten beide Paare daraus nicht. Auch die Hochzeit von Alba und Chris sollte ganz geheim ablaufen. Die Gäste sollen laut Medienberichten vorab eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. Zudem mussten sie offenbar die Handys abgeben, damit keine Aufzeichnungen gemacht werden können.

Instagram / chrisevans Filmstar Chris Evans und Alba Baptista

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Instagram / chrisevans Chris Evans und Alba Baptista, Schauspieler

