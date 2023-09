Für ihre Familie: Chris Evans und Alba heiraten noch einmal

Chris Evans (42) und seine Alba Baptista (26) sind noch nicht fertig. Vergangenes Wochenende gaben sich der Hollywoodstar und seine Liebste ganz heimlich das Jawort. Zu der Feier ist bisher wenig bekannt, aber die beiden sollen ganz privat in ihrem eigenen Haus und mit jeder Menge Stars geheiratet haben. Doch damit nicht genug: Nun werden Chris und Alba wohl noch ein zweites Mal vor den Altar treten.

Laut Page Six geht es für die Frischvermählten noch diese Woche ein zweites Mal vor den Altar. Ein Insider plaudert aus: "Es wird eine zweite Feier in Portugal für die Mitglieder von Albas Familie geben, die in Massachusetts nicht dabei sein konnten." Danach sollen der Marvel-Darsteller und seine Angetraute in die Flitterwochen fliegen. Wohin es sie zieht, verrät die Quelle aber nicht.

Weder Chris noch Alba haben sich bisher zu der Hochzeit geäußert – und dass sie es tun, ist eher unwahrscheinlich. Angeblich sollen die Gäste sogar eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben und die Handys abgeschaltet haben. Das könnte die Fans enttäuschen, denn auf der Gästeliste standen viele berühmte Namen: Unter anderem Scarlett Johansson (38), Jeremy Renner (52), Robert Downey Jr. (58) sowie Chris Hemsworth (40), Emily Blunt (40) und ihr Mann John Krasinski (43).

Instagram / chrisevans Filmstar Chris Evans und seine Freundin

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Filmstars

Getty Images Chris Evans und Robert Downey Jr., Hollywoodstars

