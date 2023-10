Doku: Kim Kardashian bat Kanye, seine Medikamente zu nehmen

Es gibt neue Einblicke in die ehemalige Beziehung von Kim Kardashian (42) und Kanye West (46)! Die TV-Bekanntheit und der Rapper hatten 2014 geheiratet. Aus der Ehe waren ihre vier Kinder North (10), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4) entsprungen. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Anfang 2021 reichte der Realitystar die Scheidung ein. Aber auch davor scheint nicht alles rosig gewesen zu sein: In einem jetzt veröffentlichten Video hört man Kim, wie sie Kanye auffordert, seine Medikamente zu nehmen!

Wie Mirror berichtet, ist nun eine nicht gezeigte Szene aus einem Dokumentarfilm über den Sänger geleakt worden. Die Aufnahme aus dem Jahr 2018 zeigt Kanye, während er mit seiner Frau telefoniert. Dabei ist Kim zu hören, die ihn bittet, seine Medikamente zu nehmen, die er aufgrund einer bipolaren Störung verschrieben bekommen hatte: "Ich weiß, du hast gesagt, du würdest sie niemals nehmen, aber was wäre, wenn doch? Ich denke, es könnte hilfreich sein."

Die Einnahme seiner Medikamente scheint ein allgegenwärtiges Thema in der Ehe der beiden Berühmtheiten gewesen zu sein. Ein Insider berichtete bereits 2020, dass Kanye, sein Versprechen, die Medikamente weiter zu nehmen, gebrochen und das Paar damit in eine Ehekrise gestürzt hatte: "Er bewegt sich im Moment auf sehr dünnem Eis bei ihr und sie versucht wirklich zu entscheiden, was zu tun ist, um die Kinder zu schützen", erklärte dieser damals.

Getty Images Kim Kardashian im September 2023

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

