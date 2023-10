Fake-Flirt mit Evi? "Love Island"-Leandro bezieht Stellung

Ist bei Evi und Leandro alles nur Show? Die Wuppertalerin und der Siegener haben sich bei Love Island ineinander verguckt. Sie schafften es sogar bis ins Finale – allerdings hat es nur für den dritten Platz gereicht. Im Laufe der Sendung hatten einige Zuschauer immer wieder an der Echtheit ihres Flirts gezweifelt. Doch ist da etwas dran? Jetzt meldet sich Leandro zu den Fake-Vorwürfen!

In seiner Instagram-Story stellt der gelernte Industriekaufmann klar: "Ich kann euch zu einhundert Prozent versichern, dass alles real war zwischen Evi und mir." Er habe sich inzwischen selbst ein paar Folgen angeschaut, weil er nicht ganz verstanden habe, warum so viele Zweifel an ihrer Zuneigung aufgekommen waren. "Es wird immer nur ein gewisser Teil von Tag gezeigt. Es kam auch gar nicht dazu, dass unser erstes Gespräch, was unser Anstoß dazu war, gezeigt wurde", erklärt der Fußballer. Er und Evi hätten jedoch "eine unfassbare Verbindung" zueinander aufgebaut.

Leandro hoffe, seine Auserwählte bald wieder zu sehen: "Wir müssen beide erst mal ankommen, haben aber gestern noch lange zusammen telefoniert und ich denke, dass es diese Woche noch klappt." Dass die Hotelfachfrau fünf Jahre älter als er ist, störe ihn übrigens nicht. "Das ist kein Thema mehr. Jeder Mensch ist an einem anderen Punkt in seinem Alter und jeder Mensch tickt irgendwie anders, ist reifer oder nicht reif", findet der 23-Jährige.

Leandro und Evi bei "Love Island"

Leandro und Evi, "Love Island"-Kandidaten 2023

Leandro und Evi beim "Love Island"-Hochzeitsspiel

