Neuer Mann: Hat sich Jill Lange etwa auf Bali verliebt?

Hat sie eine neue Liebe im Paradies gefunden? Seit einiger Zeit reist Jill Lange (23) auf Bali herum und sucht sich die schönsten Ecken aus, um Urlaub zu machen. Im Netz lässt die Influencerin ihre Follower an ihrem dortigen Alltag teilhaben und versorgt sie zugleich mit tollen Bildern. Jetzt sieht es so aus, als hätte die Beauty einen neuen Mann an ihrer Seite – zumindest im Urlaub. Ist Jill etwa schon wieder frisch verliebt?

"Haben uns im Hotel in Canggu kennengelernt. Er hat mich auf meine Tattoos angesprochen, dann hat er mir seine Tabletten gegen Bali Belly angeboten und haben uns direkt perfekt verstanden", schreibt sie zu einem Video auf Instagram, das sie und einen Mann namens Nathan auf einer Liege zeigt. Der Unbekannte ist Australier und scheint sich bestens mit Jill zu verstehen. "Mittlerweile haben wir uns zusammen ein Hotelzimmer in Uluwatu genommen", heizt der Reality-TV-Star weiter an. Geht da etwas bei den beiden?

Auf Bali ließ sich Jill auch eine neue Frisur verpassen. Sie trägt jetzt blonde Braids. Ihren Fans gefällt das Umstyling aber gar nicht – sie werfen der Blondine sogar kulturelle Aneignung vor. Die Beauty wehrt sich aber gegen die Kommentare: "Es gibt so viele verschiedene Kulturen und wir können alle voneinander lernen und profitieren. Ich persönlich finde den Look einfach schön und trage es gerne."

Instagram / jill_langee Jill Lange und Nathan im Oktober 2023

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Star

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Star

