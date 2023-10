"Only Murders in the Building" bekommt eine vierte Staffel!

Nun bekommen Fans endlich Klarheit! Seit 2021 begeistert die Mystery-Serie Only Murders in the Building nun schon Fans auf der ganzen Welt. Erst vor wenigen Wochen erblickte die dritte Staffel das Licht der Streamingwelt. Seitdem fragen sich die Zuschauer, ob ihre Lieblingsserie womöglich noch weiter geht und die Charaktere von Selena Gomez (31), Steve Martin (78) und Martin Short (73) weiterhin rätselhafte Todesfälle aufklären werden. Nun ist es offiziell: "Only Murders in the Building" ist noch nicht abgeschlossen!

Die frohe Botschaft überbringt nun The Hollywood Reporter: "Only Murders in the Building" wird eine vierte Staffel bekommen! Doch wie steht es um die neuen Charaktere, die von niemand Geringerem als Meryl Streep (74) und Jesse Williams (42) verkörpert werden? "Es gibt keine größere Hoffnung für mich", äußert sich Serienschöpfer John Hoffman bezüglich der Rückkehr der beiden Schauspieler. "Ich würde gerne jeden zurückbringen und das könnte passieren", teasert er zudem an.

Bereits kurz nach Ausstrahlung der dritten Staffel verkündete John gegenüber Screen Rant, dass er so viele Staffeln wie möglich produzieren wolle. "Das meine ich wirklich so. Es ist eine dieser Serien, bei der jeder Involvierte so glücklich darüber ist, sie machen zu dürfen", betonte der Regisseur.

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin bei der Premiere von "Only Murders in the Building"

Getty Images Steve Martin, Selena Gomez, und Martin Short bei den Emmy Awards 2022

Getty Images Karey Burke, Martin Short, Selena Gomez, Steve Martin und Craig Erwich, 2022

