Dann kommt die dritte "Only Murders in the Building"-Staffel

Fans aufgepasst – schon bald geht es mysteriös weiter! Im August 2021 ist die erste Staffel der Serie Only Murders in the Building erschien. In der Serie versuchen drei Anwohner eines Hauses um Selena Gomez (30), Steve Martin (77) und Martin Short (73) merkwürdige Todesfälle aufzuklären. Im vergangenen Jahr bekam das erfolgreiche Format eine zweite Staffel – doch danach war nicht Schluss. Nun starteten Anfang des Jahres die Dreharbeiten für eine weitere Fortsetzung. Jetzt ist auch klar, wann Staffel drei anläuft!

Hauptdarsteller Steve verriet den Termin für den Staffelstart nun nämlich selbst, wie Variety berichtet. In seiner Liveshow "You Won’t Believe What They Look Like Today" erklärte der 77-Jährige angeblich: "Schaut euch die neue Staffel am 8. August an." Demnach dauert es gar nicht mehr so lange, bis Selena, Steve und Martin dem Unwesen in ihrem Apartmentkomplex wieder nachgehen. Neben den Dreien werden auch Meryl Streep (73) und Paul Rudd (54) in der dritten Staffel zu sehen sein.

Einen Spoiler hatten die Dreharbeiten zur dritten Staffel bereits geliefert. Ende März hatten Fotografen Selena nämlich im Brautkleid abgelichtet – damals hatte sie eine Szene für die Krimi-Serie gedreht. Wer ihr Bräutigam sein könnte, ist allerdings noch topsecret.

Getty Images Steve Martin in Los Angeles, Juni 2022

Instagram / selenagomez Meryl Streep, Steve Martin, Paul Rudd, Martin Short und Selena Gomez im Januar 2023

MEGA Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin am Set von "Only Murders in the Building"

