Zweiter Tag Hochzeit: Anya Taylor-Joy knutscht ihren Malcolm

Anya Taylor-Joy (27) und Malcolm McRae reicht ein Tag Hochzeit nicht! Vor einigen Monaten hatten Verlobungsgerüchte für zahlreiche Spekulationen gesorgt. Tatsächlich hat sich das Paar vor wenigen Tagen in Italien das Jawort gegeben. Zu den Feierlichkeiten erschienen neben den Familien der Schauspielerin und ihrem Liebsten auch zahlreiche Promis. Doch offenbar hat das Spektakel noch kein Ende gefunden. So süß turteln Anya und ihr Malcom nun an Tag zwei ihrer Hochzeit!

Daily Mail liegen Paparazzi-Aufnahmen der Fortsetzung der Feierlichkeiten vor. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie die "Das Damengambit"-Darstellerin in einem kurzen weißen Kleid umrundet von Freunden und Familie in ein Wassertaxi steigt. Für die Trauung entschied sich der Serienstar stattdessen am Tag zuvor für ein beigefarbenes Kleid. Weitere Bilder zeigen Anya gemeinsam mit ihrem Liebsten auf dem kleinen Boot, wie sie sich innig umschlungen küssen und gemeinsam zu ihrer Afterparty schippern.

Zu den berühmten Gästen der Hochzeit gehörten zum einen Miles Tellers (36) mit seiner Frau Keleigh Sperry (30). Letztere teilte auf Instagram Bilder des großen Spektakels. Darauf posiert sie neben ihrem Liebsten auch mit Schauspielerin Julia Garner (29). Aber auch Cara Delevingne (31) wurde auf der Feier gesichtet.

Getty Images Anya Taylor-Joy im September 2023

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy, 2022

Instagram / keleighteller Miles Teller mit seiner Frau Keleigh

