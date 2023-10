Mit Promi-Gästen: Anya Taylor-Joy heiratet ihren Malcolm!

Anya Taylor-Joy (27) hat "Ja" gesagt! Seit Juni vergangenen Jahres wird fleißig spekuliert, ob die Schauspielerin und ihr Partner Malcolm McRae sich verlobt haben. Paparazzi hatten die Blondine mit einem verdächtigen Ring am Finger erwischt. Und offenbar wollten die beiden Verliebten tatsächlich den Bund der Ehe eingehen. Denn jetzt macht eine süße Neuigkeit die Runde: Anya und Malcolm haben geheiratet.

Daily Mail liegen Fotos vor, die Anya und ihren Liebsten bei der romantischen Zeremonie in Venedig zeigen. Auf den Bildern ist die "Das Damengambit"-Darstellerin in einem beigen Kleid mit Kolibri-Aufdruck auf dem Balkon ihres Hotels zu sehen, während sie von mehreren Fotografen abgelichtet wird. In ihrem Haar ist bereits der Schleier befestigt. Und auch Malcolm wird vor dem Gebäude fotografiert – er trägt verdächtige Kleidersäcke und Tüten von Luxusmarken hinein. Neben dem Brautpaar werden aber auch die berühmten Gäste auf dem Weg zur Hochzeit erwischt: Mit dabei sind unter anderem Cara Delevingne (31) und Julia Garner (29).

Bereits Anfang des Jahres wurden Anya und Malcolm beim Besichtigen potenzieller Hochzeitslocations gesehen. Die beiden schauten sich in der italienischen Metropole verschiedene Sehenswürdigkeiten an. Unter anderem war die Scuola Grande di San Giovanni Evangelista Kirche dabei, die als beliebte Hochzeitslocation Platz für circa 100 Gäste bietet.

Anya Taylor-Joy und Malcolm McRae

Cara Delevingne

Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy

