In süßem Post: Anna Adamyan verrät den Namen ihres Sohnes

Es ist nicht länger ein Geheimnis! Anna Adamyan (27) und ihr Mann Sargis (30) sind im August erstmals Eltern geworden. Zuvor hatte das Paar jahrelang versucht, sich seinen unerfüllten Kinderwunsch zu erfüllen. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hatte viele Fehlgeburten verkraften müssen. Nach der Geburt ihres Wunders zog sie sich erst mal aus der Öffentlichkeit zurück. Über den Namen des Kleinen wurde viel spekuliert. Jetzt verrät Anna endlich, wie ihr Sohn wirklich heißt.

"Acht Wochen mit meinem neuen besten Freund Levi", schreibt die Influencerin zu einem Foto auf Instagram, auf dem sie ihr Baby im Arm hält. Ganz nebenbei macht sie damit öffentlich, wie ihr Nachwuchs heißt. Der Name Levi wurde zuvor nur spekuliert. Bestätigt wurde er aber noch nicht – bis jetzt. Die Fans waren auch erst irritiert: "Ich hab es grad gar nicht gecheckt und dachte nur so : Wer ist denn jetzt Levi? Ich hab Dino einfach schon so verinnerlicht." Als der Name ihres Sohnes noch nicht öffentlich bekannt war, nannte sie ihn immer Dino.

Nach der Geburt hatte sich die Beauty etwas zurückgezogen, da sie die Entbindung erst mal verdauen musste. "Mit guter Hoffnung sind wir in die vaginale Geburt gestartet, doch endete sie nach vielen Stunden in einem Kaiserschnitt unter Vollnarkose mit anschließender Operation und hohem Blutverlust", schrieb sie vor wenigen Wochen in einem Statement.

Instagram / annaadamyan Sargis und Anna Adamyan mit ihrem Baby

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

