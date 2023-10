König Charles will Prinz Harry für sein Verhalten bestrafen

Die Familienfehde wird wohl noch ein Weilchen andauern. Nach der Veröffentlichung seiner Biografie "Reserve" kam es zu einem großen Zerwürfnis zwischen Prinz Harry (39) und seinem Bruder Prinz William (41) sowie dem Rest der Familie. Die royalen Mitglieder sollen sehr verärgert und enttäuscht gewesen sein. Die Vorwürfe des Herzogs von Sussex sollen vor allem seinen Vater heute noch belasten: König Charles III. (74) will Harry fortan dafür bestrafen.

Ein Insider berichtete gegenüber Fabulous Magazine, dass der Regent wichtige Entscheidungen bezüglich seines Sohnes gefallen habe. "Es sieht so aus, als ob König Charles Harry jetzt wie jeden anderen behandelt – 'wenn du mich sehen willst, musst du einen Termin vereinbaren'", verriet der Royal-Experte Duncan Larcombe. Fortan könne der 39-Jährige nicht einfach so in das Büro seines Vaters hereinspazieren, und das aus gutem Grund: "Das ist sehr zurückhaltend, aber ich denke, dass der König seinen Sohn auf diese Weise subtil bestraft."

Ob das bei Harry die Alarmglocken läuten lässt? Denn Mirror berichtete, dass er zukünftig von einer Agentur vertreten wird. Diese plant eine neue Strategie für den Schwager von Prinzessin Kate (41): Ziel ist es, dass Harry und seine Gattin Herzogin Meghan (42) nicht mehr über den britischen Königspalast herziehen.

Getty Images König Charles im September 2023

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

