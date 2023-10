"Love Island"-Leon und Laura sind nach Show wieder vereint!

Leon und Laura können sich endlich wieder in den Armen liegen! Das Paar hat sich in dieser Staffel von Love Island kennen und lieben gelernt. Obwohl die beiden Realitystars von Anfang an nicht die Hände voneinander lassen konnten, reichte es letztendlich bloß für den zweiten Platz. Ihr Liebesglück hält aber weiter an – obwohl sie weit auseinander wohnen. Nun haben sich Leon und Laura aber endlich wiedergesehen!

In ihrer Instagram-Story teilen die beiden Turteltauben freudig ihre Reunion. Da sitzen Leon und Laura im Auto und grinsen in die Kamera. Die Beauty hält zudem einen Blumenstrauß hoch, den sie offenbar von ihrem Liebsten bekommen hat.

Dass sie an verschiedenen Orten wohnen, scheint für die zwei kein Problem zu sein. "Auch wenn es eine Fernbeziehung erst mal sein wird, das kriegen wir hin. Wenn beide dran glauben, dann funktioniert das", erklärte der Hottie erst vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash. Dabei kündigte Leon sogar bereits das baldige Treffen mit seiner Auserwählten an.

RTL II Leon und Laura bei "Love Island" 2023

Instagram / officialeon Laura und Leon, "Love Island"-Kandidaten

RTL2 Leon und Laura, "Love Island"-Kandidaten 2023

