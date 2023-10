Wie geht es "Love Island"-Leon und Laura mit Platz zwei?

Erste Worte von Leon und Laura! Der Bayer und die Nordrhein-Westfälin haben bei Love Island geflirtet, was das Zeug hält. Sie bildeten von Anfang an ein Couple und schafften es sogar bis ins Finale. Doch am Ende hat es nicht ganz für den Sieg gereicht. Sie mussten sich gegen Jenny und Luca geschlagen geben und belegten Platz zwei. Wie fühlen sie sich damit?

Gegenüber Promiflash betont Laura: "Wir freuen uns sehr, Platz zwei zu sein. Alle drei Couples haben es mehr als verdient und ich habe es jedem von Herzen gegönnt." Ihr Liebster sieht das ganz genauso: "Natürlich möchte man gewinnen, aber ich sage mal so: Jenny und Luca sind Freunde von mir und uns geworden. Deswegen gibt es da überhaupt keine Missgunst." Sie möchten mit dem Siegerpaar auch auf jeden Fall Kontakt halten. "Er hat schon gesagt, er lädt uns mal ein oder so", plaudert Leon aus.

Bei den Zweitplatzierten hat es in der Flirtshow heftig gefunkt. Vor wenigen Tagen haben sie sich sogar schon die magischen drei Worte gesagt. "Ich liebe dich, Laura", hatte Leon der 23-Jährigen bei einem romantischen Date gestanden. Sie erwiderte das.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Laura und Leon bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura bei "Love Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de