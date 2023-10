Mit Mama und Leni: Heidi zeigt drei sexy Klum-Generationen

Die Familie Klum beweist wieder ihre guten Gene. Heidi Klum (50) schaffte es als deutsches Model, sich eine Karriere auf internationalem Niveau aufzubauen. Aktuell tritt ihre Tochter Leni (19) in ihre Fußstapfen und klettert auf der Karriereleiter weiter nach oben. Immer zur Unterstützung mit dabei ist Heidis Mama Erna. Und wie hot Leni, Erna und Heidi im Trio sind, zeigen sie jetzt.

Bei Instagram teilt Heidi ein heißes Reel, in dem sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Tochter posiert. Während die Germany's Next Topmodel-Jurorin in einem engen, rosafarbenen Kleidchen in die Kamera strahlt und Erna ein freches Top mit Leopardenmuster trägt, fällt Lenis Look ein wenig aus dem Raster: Sie präsentiert sich in einem durchsichtigen Kleid, unter dem sie einen sexy Spitzen-BH und den passenden Slip trägt. "Wir feiern drei Generationen", schreibt Heidi stolz.

Auf ihre Familie scheint Heidi besonders stolz zu sein, denn sie zeigt sich regelmäßig mit ihrer Tochter und ihrer Mutter im Netz. Und dabei fällt auch immer wieder auf, wie ähnlich sich die drei sind. Auf einem gemeinsamen Foto aus dem Juni dieses Jahres strahlen die drei Blondinen um die Wette und sehen sich dabei zum Verwechseln ähnlich.

Instagram / heidiklum Erna, Leni und Heidi Klum im Oktober 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tochter Leni und Mutter Erna

