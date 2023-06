Mit Leni und Mutti: Heidi Klum teilt süßes Generationen-Bild

Verblüffend ähnlich! Heidi Klum (50) ist dafür bekannt, ihre Community auf Social Media an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Neben zahlreichen Behind-the-Scenes-Bildern aus diversen TV-Produktionen sowie Throwback-Pics, die auf die erfolgreiche Modelkarriere der mittlerweile 50-Jährigen zurückblicken, dürfen da aber auch die privaten Einblicke nicht fehlen. So postete die Model-Mama gerade jetzt erst einen süßen Schnappschuss, der gleich drei Generationen Klum-Frauen auf einmal einfängt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Heidi das Bild, das sie gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Leni (19) sowie Mama Erna zeigt. Während Leni, umgeben von ihrer Mama und Oma, der Kamera ihren besten Modelblick schenkt, strahlen Heidi und ihre Mutter regelrecht um die Wette. Dabei ist die Ähnlichkeit der beiden kaum zu übersehen – besonders, weil Mama Erna aktuell sogar den gleichen Haar-Style wie ihre berühmte Tochter trägt. Natürlich lässt die frühere Victoria's Secret-Beauty ihren Post auch nicht ganz unkommentiert und fügt diesem drei rote Herzen hinzu.

Nach Qualitytime mit ihren Liebsten heißt es dann jetzt aber für Heidi wohl wieder: Ran an die Arbeit! Denn schon am kommenden Donnerstag steht das große Finale von Germany's next Topmodel an. Zwar wird dieses wie gewohnt live, jedoch ohne Publikum stattfinden. Das gab zuvor bereits der offizielle Instagram-Account der Show bekannt.

Instagram / heidiklum Leni Klum und Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum, amfAR-Gala 2023

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum

