Schnipp, schnapp! Hat Leni Klum etwa eine Kurzhaarfrisur?

Trägt Leni Klum (19) nun etwa einen Kurzhaarschnitt? Diesen Anschein erweckt die Tochter von Heidi Klum (50) aktuell wegen eines Clips in ihrer Instagram-Story. In diesem ist die Teenagerin mit einer kinnlangen Frisur zu sehen. Diese wird mit einer Schere getrimmt. Ob es sich um eine Perücke handelt oder nicht, ist bislang nicht klar. Zumindest kann es sein, dass sich die Beauty kurz vor ihrem runden Geburtstag eine krasse Typveränderung gönnen wollte. Am 4. Mai wird sie 20 Jahre alt.

Was die Fans wohl zu der möglichen neuen Frisur der 19-Jährigen sagen? Sie ließen zuletzt kein gutes Haar an der Beauty. Auf einem Schnappschuss vom Coachella-Musikfestival posierte Leni mit einem übergroßen Fellhut und einem Spitzen-BH. Dafür musste sie heftige Kritik einstecken. "Schon wieder Pelz! Ob echt oder nicht – es ist scheiße. [...] Wann wacht sie endlich auf!", wetterte ein Social-Media-Nutzer beispielsweise.

Leni hat sich offenbar seit geraumer Zeit an ihr Leben als Model gewöhnt. Fiese Kommentare und Kritik ignoriert sie gekonnt und lässt sich nichts anmerken. Falls ihr der Trubel um ihre Person zu viel wird, könne sich die Schönheit einer anderen Leidenschaft widmen: Die Stieftochter von Tom Kaulitz (34) ist Studentin der Innenarchitektur. "Es ist cool, dass man einen Raum verändern kann, indem man nur kleine Dinge austauscht oder aber, indem man sehr viel macht", plauderte sie in einem Gala-Interview aus.

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Instagram / leniklum Jaden Miller und Leni Klum, Coachella 2024

