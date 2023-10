Scheidungskrieg mit Joe: Will Sophie Turner zurückschlagen?

Artet Sophie Turner (27) und Joe Jonas' (34) Scheidung jetzt in einen richtigen Krieg aus? Vor ein paar Wochen war die Trennung des einstigen Traumpaares bekannt geworden. Nachdem es erst geheißen hatte, dass das Ehe-Aus einvernehmlich gewesen war, hatten beide dann doch angefangen, gegeneinander zu schießen. Am Mittwoch begann dann die Mediation, in der die Scheidungsvereinbarung festgelegt werden soll. Doch nun bereitet Sophie sich offenbar darauf vor, gegen ihren Ex zurückzuschlagen.

Insider sind sich zumindest sicher, dass Sophie sich auf einen regelrechten Krieg mit Joe vorbereitet. "[Sie] weiß, dass Joe unbedingt seinen blitzsauberen Ruf wahren möchte, sie aber kann ihn zerstören", erklärt eine Quelle gegenüber The National Enquirer. Die Game of Thrones-Darstellerin sei "wütend" darüber, wie die Dinge gelaufen seien. Vor allem seine Aussage, sie sei eine "feiernde Teilzeit-Mutter", habe sie erzürnt. Sophie sei aber der Überzeugung, dass Joe sie unterschätzt habe.

Zuletzt bekamen Sophie und Joe sich vor allem wegen ihrer Töchter in die Haare. Die beiden leben bei ihrem Vater, da die Mama beruflich unterwegs ist. Doch die 27-Jährige hatte ihrem Ex vorgeworfen, ihr die Kinder vorzuenthalten und reichte sogar Klage ein. Darin forderte sie "die sofortige Rückgabe der unrechtmäßig entzogenen oder unrechtmäßig zurückgehaltenen Kinder".

Getty Images Sophie Turner im Mai 2019

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas im August 2023

Love Paris/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner mit Töchterchen Willa

