"Alkoholikerin": Désirée Nick schießt gegen Claudia Obert

Sie lässt kein gutes Haar an ihr. Claudia Obert (62) und Désirée Nick (67) liegen schon seit Jahren immer wieder miteinander im Clinch. In der ersten Staffel von Promis unter Palmen konnten die Zuschauer das Debakel sogar live mitverfolgen. Neben lautstarken Auseinandersetzungen kam es dabei auch zu Handgreiflichkeiten. Kein Wunder also, dass es sich die Blondine nicht nehmen lässt, ihren Senf zum Sommerhaus-Exit der Unternehmerin zu geben: Désirée schießt hart gegen Claudia!

"Sie ist permanent in einem sedierten, alkoholischen, psychopathischen Zustand und benutzt Showbusiness und das Fernsehen, um sich zu therapieren", wettert die Schauspielerin bei Instagram. Ihre gute Stimmung könne Claudia nur zwei Stunden aufrechterhalten, wenn eine TV-Kamera auf sie gerichtet sei. "Das ist wie ein Trip für sie, […] und danach fällt die Frau in sich zusammen wie eine Grotte", äußert Désirée. Außerdem nehme ihre Rivalin Tabletten, trinke aber trotzdem Alkohol.

Auch für Claudias Partner Max (25) findet Désirée harte Worte: "Mann kann man ja nicht sagen, es ist ja ein Männlein." Der 25-Jährige sei eine Handpuppe, der von ihr bespielt werde. "Der ist eine Mischung aus Harlekin und Kasper, der auch immer Ja sagt, ein Jasager", schießt die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin.

Anzeige

Lenthe, Andre / Action Press Désirée Nick und Claudia Obert, August 2022

Anzeige

ActionPress Désirée Nick, Reality-TV-Ikone

Anzeige

RTL Claudia Obert und Max Suhr "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de