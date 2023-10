Frédéric von Anhalt ist auf offener Straße zusammengeklappt

Die Feierei war wohl zu viel! Seit wenigen Tagen ist das Oktoberfest vorbei. Auch in diesem Jahr waren wieder allerhand VIPs und Z-Promis vor Ort, um ordentlich auf die Kacke zu hauen. So auch Frédéric von Anhalt (80). Der Witwer von Hollywoodstar Zsa Zsa Gabor (✝99) hatte es aber wohl etwas übertrieben: Wie Frédéric in einem Interview erklärte, war er nach einer Wiesn-Fete zusammengebrochen!

Kurz vor seinem Zusammenbruch hatte der 80-Jährige einen entspannten Abend mit einem Geschäftsmann in einem Hotel bei einem Dinner und einer Zigarre verbracht. Das hatte der Adoptiv-Prinz wohl aber nicht gut verkraftet – denn auf dem Heimweg passierte es dann. "Ich bin offenbar gestolpert oder zusammengeklappt. An der Oper haben mich zwei Männer vom Boden hochgezogen und ins Hotel gebracht", verriet Frédéric der Abendzeitung München.

Doch im Hotel angekommen, war es dem adoptierten Royal immer schlechter gegangen. "Mein Hals wurde dick, ich bekam wahnsinnige Schmerzen und Fieber. Noch in der Nacht rief ich einen Bereitschaftsarzt, weil es mir so schlecht ging", erzählte der Unternehmer weiter. Frédéric liege mittlerweile seit ein paar Tagen mit Covid flach.

Getty Images Frédéric von Anhalt im Juni 2019

AEDT Prinz Frédéric von Anhalt, 2022

Timm, Michael Prinz Frédéric von Anhalt bei der Berlin Fashion Week, 2022

