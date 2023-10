Mädchen oder Junge? Jenny Frankhauser verrät Babygeschlecht

Sie geben ein neues Detail zu ihrem Babyglück preis! Vor wenigen Wochen überraschte Jennifer Frankhauser (31) ihre Community mit einer Knaller-Nachricht: Sie und ihr Partner Steffen König werden zum zweiten Mal Eltern. Ihr Sohnemann Damian wird also bald einen Spielgefährten an seiner Seite haben. Doch bekommt der kleine Mann einen Bruder oder eine Schwester? Das verraten Jenny und Steffen nun überglücklich ihren Fans!

Via Instagram enthüllt das Paar ganz stolz das Geschlecht ihres zweiten Kindes. Mit einer Fotoreihe lassen sie ihre Fans nicht lange im Dunkeln und schreiben: "It's a Boy! Wir freuen uns so sehr auf unseren zweiten Sohn!" Auf den Aufnahmen wirkt vor allem Söhnchen Nummer eins sehr happy und strahlt mit seinen Eltern um die Wette.

Doch war in so kurzer Zeit ein zweites Kind überhaupt geplant? "Schon bei Damians Geburt war uns beiden klar, dass wir uns ein zweites Kind, ein Geschwisterchen für Damian, wünschen", verriet die Reality-TV-Beauty im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Dass es direkt beim ersten Versuch geklappt hat, ist ein Segen, worüber wir unendlich dankbar sind."

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser steht mit ihrem Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juni 2023

