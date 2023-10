Morgan Wade und Kyle Richards im Pärchen-Look unterwegs

Was läuft zwischen den beiden? In den vergangenen Monaten waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass Kyle Richards und ihr Mann Mauricio Umansky Eheprobleme haben könnten. Und tatsächlich: Erst vor wenigen Tagen bestätigte die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit ihre Trennung. Bereits während der Krisengerüchte wurde ihr eine Affäre mit der Sängerin Morgan Wade (28) nachgesagt. Nun befeuern sie die Gerüchte erneut!

Spaziergang als Paar? Paparazzi erwischten Kyle und Morgan am Donnerstag zusammen bei einem Stadtbummel. Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden im Pärchen-Look durch die Straßen von Buelton schlenderten. Die Schwester von Kathy Hilton (64) und die Musikerin trugen beiden schwarze Tanktops, lockere Jeanshosen und lässige Basecaps. Kyle schmiegte sich sogar ab und an mal an ihre Begleitung.

Kyle wurde in den vergangenen Monaten immer wieder eine Affäre mit Morgan nachgesagt. Ihr Noch-Ehemann schenkt diesen Vermutungen aber keinen Glauben. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Kyle nicht mit Morgan Wade geschlafen oder mich betrogen hat", erklärte der Immobilienmakler gegenüber TMZ.

Getty Images Kyle Richards 2023

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Getty Images Mauricio Umansky und seine Ehefrau Kyle Richards

