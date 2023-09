Immer noch verliebt: Paola Maria teilt Knutschfoto mit Alex

Sie ist immer noch verliebt wie am ersten Tag! Paola Maria (29) hatte im Februar 2022 die Trennung von ihrem Ehemann Sascha Koslowski (36) bekannt gegeben. Schon kurze Zeit später verliebte sie sich wieder – und zwar in Alexander Thoss. Seit einem Jahr gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und teilen immer wieder süße Einblicke in ihre Beziehung. Jetzt postet Paola wieder einen Schnappschuss mit ihrem Schatz.

"Vor einem Jahr waren wir das erste Mal offiziell zusammen auf dem Oktoberfest. Einfach ein Jahr her – ich kann es nicht glauben", schreibt die YouTuberin zu dem Foto auf Instagram, auf dem sie sich küssen, während er sie trägt. Die Turteltauben besuchen das Oktoberfest in München und genießen dort augenscheinlich die Zeit zusammen. "Mein Mann – Ich liebe dich", fügt sie noch hinzu.

Doch nicht nur Paola ist ganz vernarrt in ihren Alex. Auch der Unternehmer machte seiner Liebsten kürzlich eine Liebeserklärung. "Du kamst in mein Leben, als ich am zerbrechlichsten war. Seit Tag eins bauen wir uns gegenseitig auf, unterstützen uns, hören zu, aber kritisieren auch, wenn es notwendig ist. Wir sind gegenseitig unsere größten Unterstützer", schwärmte er an ihrem Jahrestag vor wenigen Tagen.

ActionPress Paola Maria, YouTuberin

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss im April 2023

Instagram / thossalex Alexander Thoss, Unternehmer

