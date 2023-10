Peter Maffay möchte Hochzeit für Tochter Anouk wiederholen

Peter Maffay (74) tut wohl alles für seine Familie! Seit 2015 ist der Sänger nun schon mit Hendrikje Balsmeyer (36) liiert. Drei Jahre später hatte Töchterchen Anouk ihr Liebesglück dann perfekt gemacht. Erst vor wenigen Wochen wurde publik, dass das Paar sich sogar bereits im April 2022 das Jawort gegeben hat. Ihr kleiner Sprössling hat davon im zarten Alter von drei Jahren allerdings wohl nicht so viel mitbekommen. Aus diesem Grund haben sich Peter und Hendrikje etwas ganz Besonderes ausgedacht!

"Sie war dabei, als wir geheiratet haben. Aber ich glaube, sie hat noch nicht verstanden, was das war", erklärt die Frau des Tabaluga-Stars im Interview mit Bild. Das habe sich mittlerweile wohl durch Märchen und Erzählungen geändert. Anouk wolle nun unbedingt einmal Blumenmädchen sein! "Da werden wir uns einen schönen Frühjahrstag ausdenken", verspricht Hendrikje.

Noch immer können die Eheleute offenbar nicht die Hände voneinander lassen! "Vom ersten Tag an leben wir unsere große Liebe, jetzt haben wir dazu auch den Eintrag in den Dokumenten. Das ist das Einzige, was sich geändert hat", stellt Peter klar.

Anzeige

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Peter Maffay und seine Partnerin Hendrikje

Anzeige

Instagram / rike_raeubertochter Peter Maffay mit seiner Frau und seiner Tochter Anouk

Anzeige

Instagram / rike_raeubertochter Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer, März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de