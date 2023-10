Sharon Stone verlor durch ihren schweren Schlaganfall alles!

Sharon Stone (65) spricht offen über die härteste Zeit ihres Lebens! Vor 22 Jahren erlitt die Schauspielerin einen lebensbedrohlichen Schlaganfall, der durch eine Hirnblutung ausgelöst wurde. Eine Woche lang lag sie im Koma, danach folgte eine jahrelange Therapie. Dies hatte leider Folgen: Bereits in der Vergangenheit erklärte die Schauspielerin, dass sie seit ihrer Erkrankung kaum noch Jobs bekommen würde. Wie schwer sich der Schlaganfall auf ihr Leben auswirkte, erklärt Sharon jetzt in einem Interview.

Gegenüber People macht die "Basic Instinct"-Darstellerin deutlich, wie viel sie aufgeben musste. „Ich verlor all mein Geld. Ich verlor das Sorgerecht für mein Kind. Ich verlor meine Karriere. Ich verlor all diese Dinge, von denen du glaubst, sie sind deine echte Identität und dein Leben“, erklärt sie im Interview. Auch ihre sechsjährige Ehe mit dem Zeitungschefredakteur Phil Bronstein ging nach der Krankheit in die Brüche.

Ihr neues Leben war für Sharon schwer zu akzeptieren: "Es dauerte lange, bis ich verstand, dass es okay für mich ist, mir helfen zu lassen und ich als behinderte Person genug bin.“ Heute sei die Schauspielerin jedoch stolz auf sich und ihre bisherigen Errungenschaften.

Getty Images Sharon Stone im März 2023

Getty Images Sharon Stone im Juni 2022 in Los Angeles

Getty Images Sharon Stone im März 2023

