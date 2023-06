Sharon Stone bekam nach ihrem Schlaganfall keine Jobs mehr!

Sie wünscht sich mehr Inklusion! Die Schauspielerin Sharon Stone (65) galt einst als großes Sexsymbol in Hollywood und ging vor allem mit ihrem Femme-Fatale-Charakter in "Basic Instinct" in die Filmgeschichte ein. In den letzten Jahren blieben die großen Rollen allerdings aus. Sharon verrät nun, dass dies auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen sei. Die Schauspielerin hatte im Jahr 2001 einen Schlaganfall erlitten – und seitdem kaum noch Jobs bekommen!

Wie sie im Gespräch mit The Hollywood Reporter verrät, gingen ihre Jobangebote drastisch zurück, nachdem sie einen Schlaganfall erlitten hatte: "Ich habe mich sieben Jahre lang erholt und habe seitdem keine Jobs mehr bekommen. Man weiß, wenn etwas mit einem schiefgeht, ist man raus. Bei mir ist etwas schiefgelaufen – ich bin seit 20 Jahren arbeitslos. Ich war einmal ein sehr großer Filmstar." Daher seien für sie die Themen Inklusion und Diversität auch so wichtig: "Diversität kann eine Beeinträchtigung sein, Diversität kann die Farbe deiner Haut sein, Diversität kann bedeuten, dass du für dich selbst einstehst. Wenn du anders bist, musst du eine Position in diesem Geschäft einfordern."

Erst vor wenigen Wochen musste die Schauspielerin einen Schicksalsschlag verkraften. Ihr jüngerer Bruder Patrick war überraschend an Herzversagen gestorben. Auf Instagram teilt sie seitdem rührende Erinnerungsfotos mit ihren Followern.

Getty Images Sharon Stone bei einem Event im März 2023

Getty Images Sharon Stone auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Sharon Stone auf einem Event im Jahr 2021

