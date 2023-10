Gartenparty: So bunt feiert Heidi Klums Tochter Geburtstag

Heidi Klum (50) schmeißt ihrer Tochter eine Gartenparty. Die Germany's Next Topmodel-Jurorin hat ein Näschen für gute Partys. Fast schon legendär ist ihre jährliche Halloweenparty, auf der sich die größten Promis alle Jahre wieder in abgefahrenen Kostüme werfen. Am 9. Oktober wird ihre jüngste Tochter Lou 14 Jahre alt. Und das muss Heidi natürlich mit einer großen Party in ihrer Villa gebührend feiern.

In ihrer Instagram-Story lässt Heidi ihre Follower an der Geburtstagsfeier ihres Sprosses teilhaben. Und das einstige Topmodel lässt sich nicht lumpen. Neben dem Pool ist ein Pavillon aus Lichterketten aufgebaut, unter dem die Kids auf Luftmatratzen lümmeln können. Um sich auszupowern, ist direkt daneben ein riesiges Trampolin, worauf Lou und ihre Freunde zu lauter Musik springen. Zur Stärkung gibt es von Mama Heidi noch bunte Happy-Birthday-Cupcakes und einen nur für die Party organisierten Eiswagen.

Ihre Kinder zeigt Heidi bewusst nur selten in der Öffentlichkeit. Einzig Töchterchen Leni (19) fand mittlerweile ihren Weg ins Rampenlicht und begann sich eine Karriere als Model aufzubauen. Ob Lou ihr irgendwann folgen und sich öffentlich zeigen wird, überlässt Heidi ihrer Tochter aber selbst. "Wenn sie älter ist und das selber möchte", erklärte die 50-Jährige in einem Q&A im vergangenen August.

Instagram / heidiklum Die Geburtstagsfeier von Heidi Klums Tochter Lou, 2023

Instagram / heidiklum Der Eiswagen für den Geburtstag von Heidi Klums Tochter Lou

Instagram / heidiklum Leni Klum und Heidi Klum

