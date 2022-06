Gino Bormann (34) hat sich getraut: Der Ex-Prince Charming-Kandidat hat sich die Nase operieren lassen! Schon seit einigen Tagen teaserte der Realitystar im Netz an, dass er sich sein Riechorgan hat pimpen lassen. Vor Kurzem zeigte der Berliner nun endlich das Ergebnis. Seine rund 44.000 Follower dürften wohl ihren Augen kaum getraut haben – denn Ginos neue Nase macht ihn zu einem ganz anderen Typen!

Ende Mai zeigte sich Gino das erste Mal ohne Verband auf Instagram. Zu einem Selfie mit noch leichten Schwellungen schrieb der Ex-Kampf der Realitystars-Kandidat: "Hallo neues Leben, guten Morgen Welt. Ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis, liebe es! Endlich eine Nase, wie ich sie mir vorstelle für mich." Er habe großes Glück gehabt, dass der Eingriff ohne Komplikationen verlaufen sei. Das finale Endergebnis werde man erst in ein paar Monaten sehen, wenn die Nase völlig abgeheilt ist.

Seine Freunde freuen sich mit Gino. Unter dem ersten Bild mit neuer Nase kommentierte beispielsweise Moderator Jochen Schropp (43): "Du weißt ja, wie sehr ich deine erste Nase geliebt habe, aber: Es ist richtig gut geworden!" Auch Drag-Queen-Kollegin Katy Bähm (28) lobte den neuen Look: "Geile neue Nase, Schwester!" Natürlich gab es auch kritische Stimmen, die den Eingriff nicht ganz nachvollziehen können. Mittlerweile hat Gino bei den neuen Beiträgen die Kommentarfunktion eingeschränkt.

Instagram / gino_charlet.c.official Gino Bormann, Reality-TV-Star

Instagram / gino_charlet.c.official Gino Bormann vor seiner Nasen-OP

Instagram / gino_charlet.c.official Gino Bormann (r.) mit seinem Kumpel Dustin

