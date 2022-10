Ähnlichkeit zu "Prince Charming"-Tim: Das sagt Gino Bormann!

Seit dem Start der vierten Prince Charming-Staffel nehmen die Fans den Cast natürlich immer wieder ganz genau unter die Lupe – und dabei bemerkten sie einen lustigen Zufall: Die Zuschauer der Kuppelshow sehen bei dem Kandidaten Tim Hornbyl eine große Ähnlichkeit zu Gino Bormann (34) aus der zweiten Staffel. Aber was sagt eigentlich Gino selbst zu diesen Vergleichen? Promiflash hat bei dem ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer nachgefragt...

"Mir ist auch aufgefallen, dass er sehr nach mir ausschaut, weil er die gleiche Stirn hat und die Haare so ein bisschen wie ich", betonte Gino gegenüber Promiflash. Allerdings sei Tim in seinen Augen "viel muskulöser" und "viel jünger" als er. "Aber ich sehe auch eine sehr verblüffende Ähnlichkeit. Wir könnten schon Twins sein", fasste der Berliner zusammen.

Doch damit nicht genug! Gino ist in den neuen Folgen nämlich ein weiterer Doppelgänger aufgefallen: Er sehe Ähnlichkeiten bei Manuel und Lars Tönsfeuerborn (32), dem Sieger der ersten Staffel. "So ein bisschen – mit den roten Haaren und den Löckchen", stellte Gino fest und lachte: "Irgendwie ist die Staffel so ein bisschen sehr mit Doubles behaftet."

Anzeige

RTL Tim, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

Instagram / gino_charlet.c.official Gino Bormann, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL Manuel B., "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige



