Ob sie einen auf Frédéric von Anhalt (78) machen wollte? Der Adoptivprinz hat einst für einen Reality-TV-Eklat gesorgt, indem er in das Badewasser von Kader Loth (48) pinkelte. Die Vergangenheit holte die beiden bei Kampf der Realitystars wieder ein – und sie zofften sich weiter. Ein anderer Star in dem Format, der immer wieder aneckte, war Claudia Obert (60). Im Gespräch mit Promiflash offenbaren nun ihre Show-Mitstreiter Gino Bormann (33) und Xenia Prinzessin von Sachsen (35) eine Story, die ein wenig an Frédéric erinnert: Claudia soll in Thailand in den Pool gepinkelt haben!

Gino habe bei "Kampf der Realitystars" den Eindruck gehabt, dass mit dem Wasser im Pool etwas nicht in Ordnung gewesen sei – denn seine Haut habe sich abgelöst. Die Vermutung der Sala-Bewohner: Claudia habe ins Wasser gepinkelt! "Sie hat das auch zugegeben und Silvia Wollny (56) hat das auch im Interview gesagt", erklärt Xenia gegenüber Promiflash. Die Unternehmerin habe anscheinend wegen ihres ausschweifenden Alkoholkonsums "niemals" die Toilette benutzt, sondern stattdessen ins Meer oder eben in den Pool gepinkelt – so zumindest die Einschätzung der Sachsen-Prinzessin.

Und auch ihr neuer Kumpel Gino teilt diese Meinung. Der ehemalige Prince Charming-Kandidat gibt auch weitere Informationen zu seinen Hautproblemen während der Dreharbeiten. "Ich war sogar beim Notarzt, weil sich an meinen Händen die Haut komplett gelöst hat – und das lag am Urin von Claudia Obert...", berichtet der Berliner.

Anzeige

RTLZWEI Gino Bormann bei "Kampf der Realitystars" 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen in der Dschungelshow

Anzeige

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast bei der Stunde der Wahrheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de