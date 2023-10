"Sister Wives"-Darstellerin Christine Brown hat geheiratet!

Christine Brown (51) ist die Braut, die sich traut! 2021 hatte sich die US-Amerikanerin von Kody Brown (54) getrennt, mit dem sie eine polygame Ehe geführt hatte. Im Februar verkündete der Alle meine Frauen-Star, dass er wieder liiert sei – in David Woolley scheint sie den richtigen Mann gefunden zu haben. Denn im April ging der Bauunternehmer vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen. Rund sechs Monate später geben sich Christine und David das Jawort!

Wie People berichtet, heirateten die beiden am 7. Oktober in Moab, im US-Bundesstaat Utah. Vor mehr als 300 Gästen tauschten Christine und David ihr Ehegelübde aus und schworen sich ewige Liebe. Für die TV-Bekanntheit war dies ein unvergesslicher Moment: "Es ist alles, was ich mir nie erträumt habe. Ich darf zu David vor den Traualtar treten, und er sieht mich einfach so an, wie er es tut – ein Traum wird wahr."

Während die 51-Jährige auf Wolke sieben schwebt, scheint ihr Ex-Mann alles andere als begeistert zu sein. Er halte nicht viel von Christines Vermählung, wie ein Insider betont hatte. "Ich weiß nicht, ob er es ernst meint oder scherzt, aber Kody denkt, dass das alles nur ein Trick von TLC ist, um David einen Vertrag zu verschaffen, damit er und Christine relevant sind", erklärte er gegenüber US Sun.

Christine Brown mit ihrem Partner David Woolley

Christine Brown und David Woolley im Februar 2023

Kody Brown, TV-Bekanntheit

