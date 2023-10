Top oder Flop? Julian Zietlow zeigt sich schon wieder nackt

Julian Zietlow kann es nicht lassen! Der in Ungnade gefallene Influencer schreckt nicht davor zurück, sich in der Öffentlichkeit auszuziehen. Erst vor wenigen Wochen filmte er sich nackt in einer hinduistischen Tempelanlage. Doch das könnte für ihn schwerwiegende Folgen haben: Er soll auf Bali von der Polizei gesucht werden, weil er jeglichen Anstand vor religiösen Bräuchen missachtet hat. Julian lässt sich davon aber offenbar nicht unterkriegen. Er teilt jetzt schon wieder ein Nacktfoto!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 39-Jährige ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie er nackt vorm Spiegel posiert. Seine Fans bekommen dadurch freie Sicht auf seinen muskulösen Body. Sein bestes Stück verdeckt der Sport-Fan allerdings mit einem Handtuch. "Benjamin Button", schreibt er dazu. Julian fühlt sich offenbar pudelwohl in seinem Körper und findet, wie die bekannte Filmfigur, zumindest optisch, immer jünger zu werden.

Ob Julian mit solchen Fotos seine Ex eifersüchtig machen will? Im September wurde bekannt, dass er nicht mehr mit seiner Freundin Kate Kolosavskaia zusammen ist. Sie soll sich von ihm getrennt haben, weil sie nicht mehr glücklich war. Julian hat das wohl ziemlich mitgenommen. "Er will nichts von mir hören. Julian will weder von unserem Freund Luca noch von jemand anderem etwas über mich erfahren, weil er sehr verletzt ist und Abstand braucht", erzählte seine Verflossene Bild.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Blogger

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Juni 2023

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Ex-Freundin Kate

