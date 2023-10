Kylie Jenners Kids stylish unterwegs auf einer Kürbisfarm

Kylie Jenner (26) gibt einen Einblick in ihren Alltag. Die jüngste Schwester des Kardashian-Clans ist Mutter von zwei Kindern. Diese teilt sie mit US-Rapper Travis Scott (32). Nach der Geburt von Stormi (5) im Jahr 2018, erblickte dann schließlich auch Söhnchen Aire (1) im vergangenen Jahr das Licht der Welt. Seither scheint der Realitystar in seiner Rolle als Mama vollkommen aufzugehen. Das stellt sie auch jetzt wieder unter Beweis: Kylie bereitet ihren Kids einen echten Herbstspaß!

In ihrer Instagram-Story teilt die 26-Jährige mehrere Schnappschüsse mit Aire und Stormi auf einem Kürbisfarm-Ausflug. Während ihr Sohn in einem Bild auf ihrem Schoß eine Fahrt auf dem Traktor genießt, watschelt er in einem weiteren an Kylies Hand durch die kalifornische Sonne. Natürlich präsentiert sich ihr jüngster Sprössling dabei mal wieder stylish wie eh und je. Eine letzte Aufnahme zeigt die fünfjährige Stormi händchenhaltend mit einer Freundin. Ihre zuckersüßen Schnappschüsse kommentiert Kylie einzig mit dem Wort "Kürbisfeld".

Zuletzt hatte der The Kardashians-Star vor allem mit seinem Liebsleben für Aufsehen gesorgt. Seit geraumer Zeit datet sie den Schauspieler Timothée Chalamet (27). Wie OK! berichtet hatte, soll sie ihren neuen Lover auch schon ihren Kindern vorgestellt haben. "Er ist großartig zu ihnen. [...] Sie haben sich ihm ziemlich angenähert", hatte ein Insider daraufhin erzählt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Sohn Aire

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Tochter Stormi mit einer Freundin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Sohn Aire mit einem Freund

