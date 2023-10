Kylie Jenners Kinder finden Timothée Chalamet großartig!

Hat Timothée Chalamet (27) das Zeug zum Bonuspapa? Der Schauspieler bandelt mit dem It-Girl Kylie Jenner (26) an. Die beiden wurden mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit erwischt – unter anderem beim Rumknutschen. Ihre Kinder, so hieß es vor wenigen Tagen, soll der "Bones and All"-Darsteller noch nicht gesehen haben. Hat er sie inzwischen doch kennengelernt? Sie sollen Timothée sehr mögen!

Wie OK! berichtet, soll Kylie ihren neuen Lover schon ihren Kindern vorgestellt haben. "Er ist großartig zu ihnen", erzählt ein Insider. Sohnemann Aire (1) und Töchterchen Stormi (5), die aus ihrer Beziehung mit Travis Scott (32) hervorgingen, sollen Timothée sogar verehren. "Sie haben sich ihm ziemlich angenähert, weil er immer im Haus ist und bei ihnen übernachtet", plaudert der Informant aus.

Anfang des Monats hatte ein Insider gegenüber The Sun verraten, dass bei Kylie und Timothée alles noch sehr frisch sei und er ihre Kinder deshalb noch nicht kennengelernt hat: "Sie würde es nicht wollen, dass Travis irgendwelche Damen zu den Kindern bringt und die gleiche Regel gilt für sie."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Stormi und Aire

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Glaubt ihr, dass sich Kylie bald mit Timothée und ihren Kids zusammen zeigt? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



