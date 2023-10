Alyson Hannigan will Kids mit Tanz-Show Lektion erteilen

Alyson Hannigan zeigt ihren Kindern, wie es richtig geht! Die 49-Jährige ist bisher aus Serien und Filmen wie "How I Met Your Mother" oder "American Pie" bekannt. Doch jetzt versucht sich die Schauspielerin auf einem anderen Gebiet: Zusammen mit dem Profitänzer Sasha Farber ist sie auf dem Parkett von Dancing with the Stars, der US-Version von Let's Dance, zu sehen. Ein mulmiges Gefühl macht sich in der Zweifachmama breit, aber: Mit der Teilnahme möchte Alyson (49) ihren Töchtern eine wertvolle Lektion erteilen!

In ihrer bisherigenKarrierelaufbahn hatte Alyson Hannigan nichts mit Tanz zu tun. Kein Wunder also, dass die Show-Teilnehmerin jetzt in einem Interview mit People bekannt gibt, Angst zu haben. Doch die Lektion, die sie ihren Kids Satyana und Keeva damit erteilen kann, hindert sie an einer Absage: "Die Angst davor, nicht gut genug zu sein, sollte einen niemals von etwas abhalten!" Anstrengung und harte Arbeit führen zu Erfolg, betont Alyson.

Wie wichtig es der "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Schauspielerin ist, für gute Ergebnisse hart zu arbeiten, bewies sie bereits im jungen Alter. Nach der Teilnahme an verschiedenen Werbekampagnen zog die damals Elfjährige nach Hollywood, um Agenten- und Film-Jobs zu ergattern. Auch ihr Nachwuchs durfte die Luft am Filmset schon früh an der Bar-Kulisse von "How I Met Your Mother" schnuppern.

Instagram / alysonhannigan Alyson Hannigan und Sasha Farber

Instagram / alysonhannigan Alyson Hannigan im Oktober 2023

Getty Images Die "How I Met Your Mother"-Besetzung im Januar 2012

