Falsche Antwort: Sommerhaus-Arben weint heftig wegen Tochter

Er wird total emotional! In der vierten Folge vom Sommerhaus der Stars wurde es schleimig. Die Frauen bekamen während des Spiels eine Karaffe voller ekliger Flüssigkeiten über den Kopf gekippt, wenn ihre Partner eine falsche Antwort gaben. Justine Dippl und Arben Zekic waren anderer Meinung, was den schönsten Moment ihrer Beziehung anbelangt: Für sie war es die Geburt der gemeinsamen Tochter, für ihn die Verlobung. Im Nachhinein macht sich Arben deswegen total fertig: Er weint bitterlich, weil er seine Tochter im Spiel vergessen hat.

Im Sommerhaus angekommen, kann der Busfahrer seine Tränen nicht mehr zurückhalten. "Das war halt für mich wie ein Schlag ins Gesicht, dass ich die falsch beantwortet habe", sagt er niedergeschlagen im Einzelinterview. "Ich fühle mich so schlecht", schluchzt er. Die Fans auf X stärken ihm jedoch den Rücken. "Er hat doch nichts falsch gemacht, die haben besprochen, sie wollen ihr Kind da herauslassen und deswegen hat er so geantwortet. Arben ist bestimmt ein toller Papa", nimmt ihn ein User in Schutz. Ein anderer schreibt: "Er nimmt sich das so sehr zu Herzen mit der Antwort. Mir tut er gerade echt leid."

Auch wenn das Paar mit dieser Frage knapp daneben lag, konnte es in der Sendung bereits ein Spiel für sich entscheiden. Bei der Challenge "Dünnbrettbohrer" hatten Justine und Arben die Nase vorn. "Nichts mehr hier mit Underdogs, unglaublich, wir sind so stolz, ich habe Gänsehaut", freute sich die Ex von Joey Heindle (30) im Nachgang.

Justine Dippl und Arben Zekic

Justine Dippl und Arben Zekic im November 2022

Justine Dippl und Arben Zekic im Juni 2023

