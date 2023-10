Justine überrascht: Sie und Arben gewinnen Sommerhaus-Spiel!

Was bei vielen für Streit sorgte, brachte ihnen Glück! Das Sommerhaus der Stars 2023 hat es in sich: Die Pärchen, die eigentlich miteinander um den Sieg kämpfen sollen, streiten und schreien sich an, was das Zeug hält. Vor allem die Challenges sorgen für Zoff. Das heutige Spiel, bei dem sich die Stars saven konnten, hieß Dünnbrettbohrer. Kommunikation und Stärke waren gefragt – und dieses Paar hat es ohne Drama gerockt: Justine Dippl und Arben Zekic!

Im Gegensatz zu ihren Mitstreitern blieben sie relativ ruhig und schafften es, die meisten Ballons zum Platzen zu bringen! "Justine und Arben, ihr seid mit neun Ballons die Gewinner des Spiels und damit von der heutigen Nominierung geschützt", verkündet Walentina Doronina (23). Daraufhin brechen sie in Jubel aus. "Nichts mehr hier mit Underdogs, unglaublich, wir sind so stolz, ich habe Gänsehaut", schreit die Ex von Joey Heindle (30) im Einzelinterview.

Einige scheinen die beiden unterschätzt zu haben, weswegen sie sich umso mehr freuen! Auf dem zweiten Platz landeten Aleksandar Petrovic (32) und seine Partnerin Vanessa Nwattu – doch das bringt ihnen wenig. Sie sind nicht geschützt und müssen bei der Nominierung um ihren Platz im Haus bangen. "Knapp daneben ist auch vorbei", zeigen sie sich enttäuscht.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / justine_heindle Justine Dippl, Ex-Frau von Joey Heindle

Anzeige

Instagram / justine_heindle Justine Dippl mit ihrem neuen Freund Arben

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de