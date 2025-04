Harry Jowsey geküsst? Rachael Kirkconnell äußert sich dazu

Rachael Kirkconnell sorgt derzeit mit Gerüchten für Schlagzeilen, dass sie ihren Reality-Kollegen Harry Jowsey (27) geküsst hat. Anlass dafür war eine Aussage, die ein Social-Media-Nutzer auf Instagram veröffentlichte: "Rachael und Harry Jowsey daten sich. Ich habe sie in einem Club in Miami miteinander knutschen sehen." Die Influencerin, die durch ihre Teilnahme an The Bachelor bekannt wurde, soll klargestellt haben: "Das ist so eine Lüge. Ich habe diesen Mann noch nie geküsst", konterte sie laut "Bachelor Nation Scoop". Dass solche Gerüchte im Netz verbreitet werden, soll sie als "verrückt" bezeichnet haben.

Erst vor wenigen Monaten hatte Rachael die Trennung von Ex-Freund Matt James (33) öffentlich gemacht. Die beiden waren vier Jahre lang ein Paar, bevor der ehemalige "The Bachelor"-Star die Beziehung auf Instagram für beendet erklärte. Der emotionale Post kam für Rachael allerdings überraschend, wie sie im Podcast "Call Her Daddy" verriet. Sie sei gerade auf dem Weg zu einem internationalen Flug gewesen, als Matt die Neuigkeiten postete. Im Nachhinein beschrieb sie seine Art, die Trennung öffentlich zu machen, als unpersönlich – auch wenn sie nicht überrascht gewesen sei, dass er seine Gefühle auf diese Weise geäußert habe.

Nach der Trennung wirkte Rachael nachdenklich und erklärte, derzeit nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Partner zu sein. Im Podcast "The Squeeze" sprach sie über ihre Sorgen bezüglich Dating-Apps und wie wichtig ihr eine tiefere Verbindung zu ihrem zukünftigen Partner sei. "Ich war nie der Typ für schnelle Begegnungen", betonte sie. Stattdessen hofft die Social-Media-Persönlichkeit auf eine Romanze, die sich auf natürliche und organische Weise entwickelt – fernab vom digitalen Druck.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Schauspielerin Lucy Hale und Reality-TV-Darsteller Harry Jowsey

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachael Kirkconnell und Matt James, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige