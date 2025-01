Peinlich? Deshalb trinkt Harry Jowsey keinen Alkohol mehr

Reality-TV-Star Harry Jowsey (27), bekannt aus der Show "Too Hot To Handle", hat öffentlich erklärt, ab sofort auf Alkohol verzichten zu wollen. Der 27-Jährige gestand, dass er in der Vergangenheit öfter peinliche Situationen erlebt habe, wenn er zu tief ins Glas geschaut hatte. In einem humorvollen Video auf Instagram verriet er: "Ich bin es leid, ins Bett zu pinkeln! Es gab zu viele Nächte, in denen ich ein bisschen zu viel getrunken habe und das passiert ist." Harry unterstrich, dass er für das Jahr 2025 einen alkoholfreien Lebensstil anstrebe.

Unter dem Motto "Keine nassen Betten mehr 2025" erhielt Harry online viel Zuspruch für diese Ankündigung. Berühmte Freunde wie Model Josh McGregor oder Comedian Abby Roberge lobten ihn in den Kommentaren für seine Ehrlichkeit. "Ich bin seit zehn Jahren trocken, und dieses Video hat meinen Tag besser gemacht", kommentierte Abby. Mit seiner lockeren Art und seinem Humor gelingt es Harry, aus peinlichen Momenten öffentliches Entertainment zu machen und gleichzeitig an sich selbst zu arbeiten. Ob Harrys Lebenswandel auch mit dem Tod seines Vaters zu tun hat, bleibt allerdings unklar.

Doch nicht nur seine Entscheidung für ein Leben ohne Alkohol sorgt derzeit für Aufsehen, sondern auch Harrys Privatleben. Der Reality-Star, der ursprünglich aus Queensland stammt, ist seit Kurzem in einer neuen Beziehung. Gemeinsam mit seinem Partner Carter Gregory feierte Harry die Liebesbekundung mit einem Tanzvideo auf TikTok. In einem Kommentar bezeichnete Carter den TV-Star liebevoll als seinen "BF" und machte klar, dass die beiden ganz in ihrem Glück schwelgen.

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey mit seinem Vater und Bruder

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im November 2022

