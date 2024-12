Rührender Abschied: Harry Jowsey trauert um seinen Vater

Der Schmerz sitzt tief: Harry Jowsey (27) hat den Verlust seines Vaters öffentlich gemacht und berührt seine Follower mit einem bewegenden Post auf Instagram. Vor wenigen Stunden teilte der Realitystar eine Reihe von Erinnerungsfotos, die ihn und seinen Vater in innigen Momenten zeigen. Zu den Bildern schrieb Harry: "Ich liebe dich, Dad, ich vermisse dich. Wir sehen uns auf der anderen Seite." Die Kommentarfunktion hat der Influencer deaktiviert – und schuf damit einen stillen Raum, um seiner Trauer Ausdruck zu verleihen und in Ruhe Abschied zu nehmen.

Die traurige Nachricht liefert auch die Erklärung für Harrys kryptische Social-Media-Story vom Vorabend mit einem gebrochenen Herz und einer weißen Taube auf schwarzem Hintergrund. Während die genauen Umstände des Todes bisher unklar bleiben, denken viele Fans zurück an Harrys eigenes gesundheitliches Ringen in diesem Jahr: Der Finger weg!-Darsteller teilte im April offen mit, dass bei ihm Hautkrebs diagnostiziert wurde. Dank eines rechtzeitigen Arztbesuchs konnte der Tumor glücklicherweise entfernt werden. "Es war ein böses Erwachen, aber es hat mich demütig gemacht", erklärte er damals gegenüber US Magazin. Der YouTuber nutzte seine Plattform, um seine Community zu sensibilisieren – und inspirierte viele, selbst zur Vorsorge zu gehen.

Neben dem Verlust seines Vaters blickt Harry auch auf eine turbulente Phase in seinem Liebesleben zurück. Nach der zweiten Staffel von Netflix' "Perfect Match" hatten er und Jessica Vestal entschieden, es miteinander zu versuchen. Die beiden näherten sich nach intensiven Gesprächen und gemeinsamen Momenten mit Harrys Familie wieder an. "Er war irgendwie meine Komfortzone, also dachte ich, warum sollte ich ihm keine faire Chance geben?", erklärte Jessica im Interview mit Entertainment Tonight. Doch außerhalb der Show wurde schnell deutlich, dass ihre Vorstellungen von einer Beziehung zu unterschiedlich sind.

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey mit seinem Vater und Bruder

Getty Images Harry Jowsey, Realitystar

