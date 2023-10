"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina wollte Robert küssen

War der Kuss geplant? Marina und Robert sind bei Hochzeit auf den ersten Blick vor den Traualtar getreten – ohne sich vorher zu kennen. Sie vertrauten allein auf die Experten der Sendung, die sie zu einem Match auserkoren hatten. Doch die Nordrhein-Westfälin und der Berliner wirkten direkt vertraut miteinander. Sie besiegelten ihr Jawort sogar mit einem Kuss. Haben sich Robert und Marina das von Anfang an vorgenommen?

In einem Instagram-Post verriet Marina, dass sie von Anfang an geplant hatte, ihren Auserwählten bei der Trauung zu küssen – zumindest, wenn alles passt: "Ich wollte es nicht dem Zufall überlassen und habe deswegen einen Hinweis in dem Brief für meinen Zukünftigen hinterlassen." Sie habe vermutet, dass ihr Ehemann sich bestimmt den Kopf darüber zerbreche und ihm die Last von der Schulter nehmen wollen. "Dieses Zeichen musste ich ihm letztendlich nicht geben. Für uns war beide klar, wir wollen uns küssen und habe das auch bejaht, als die Frage von der Standesbeamtin kam", resümierte die 28-Jährige.

Der Kuss hat Marina offenbar total geflasht: "Es hat sich verdammt gut angefühlt und er war echt filmreif. [Ich] bin immer noch hin und weg von all dem, was passiert ist." Sie habe Robert zudem mit ihrem Jawort zappeln lassen wollen, aber das funktionierte nicht ganz. "Mein Herz hat einfach viel schneller als mein Kopf reagiert und es kam ohne zu überlegen aus mir heraus", erinnerte sich die medizinische Fachangestellte.

