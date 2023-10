Mareile Höppner hatte vor ein paar Jahren einen Stalker

Sie lüftet ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit. Vor rund 21 Jahren startete Mareile Höppner (46) ihre Karriere im Fernsehen als Wettermoderatorin bei "Guten Abend RTL". Seit Januar präsentiert die gebürtige Hamburgerin inzwischen "Extra – Das RTL-Magazin". Außerdem moderiert sie vertretungsweise auch bei "stern TV". Aber der Ruhm hat auch seine Schattenseiten: Mareile verrät, dass sie über mehrere Jahre gestalkt wurde.

Im Interview mit Bild teilt die 46-Jährige nun erstmals öffentlich ihre Erfahrungen dazu. "Ich hatte vor Jahren einen Stalker", verrät Mareile und fügt hinzu: "Das Stalking ging über Jahre, sogar so weit, dass er mir vermeintlich vergiftetes Essen geschickt hat und ich mit Wachschutz zu meinem Auto laufen musste." Damals sei sie Ende 20 gewesen und habe bei RTL gearbeitet. Der Sender habe ihr dann sogar eine Security zur Seite gestellt.

Vor Mareile hatte Nazan Eckes (47) "Extra" moderiert. Vor wenigen Monaten hatte die Beauty über ihre Magazin-Vorgängerin mit Bild gesprochen. "Sie sagte: 'Der Job bleibt ja ein bisschen in der Familie!' So hat es Nazan jedenfalls formuliert, als sie ihn mir übergeben hat", erinnerte sich die Journalistin zurück. Miteinander vergleichen würden sich die beiden keineswegs: "Ganz im Gegenteil! Wir sagen eher: Gott sei Dank gibt es in der doch sehr männlich dominierten Fernseh-Welt ein paar Frauen."

Getty Images Mareile Höppner im Dezember 2021

Getty Images Mareile Höppner im September 2021 in Berlin

Getty Images Nazan Eckes, Juni 2022

