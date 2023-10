Darum war Travis Kelce nicht bei Taylor Swifts Filmpremiere

Wo war er an dem Abend? Am Dienstag feierte Taylor Swift (33) die große Premiere von ihrem Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" in Los Angeles. Zu dem Event kamen neben zahlreichen Fans auch einige Stars, wie etwa Beyoncé (42). Von dem neuen Lover der Sängerin, Travis Kelce (34), fehlte aber jede Spur – und das, obwohl Taylor selbst ihn schon zweimal bei seinen NFL-Spielen unterstützt hat. Wo also war Travis an dem großen Abend seiner mutmaßlichen Freundin?

Das hat wohl einen ganz einfachen Grund: Der Tight End befindet sich gerade mitten in der Footballsaison – und die Kansas City Chiefs stehen kurz vor ihrem nächsten Spiel. Am Donnerstagabend treffen sie nämlich in ihrer Heimat auf die Denver Broncos. Daher ist es üblich, dass die Spieler in den Tagen vor dem Spiel sich schonen und keine Events besuchen. Gerade weil Travis vom vergangenen Spiel noch angeschlagen ist, schonte er sich sicherlich und nahm nicht den dreistündigen Flug nach L.A. auf sich.

Schon bei zwei Spielen feuerte Taylor den Football-Star von der Tribüne aus an. Und tatsächlich soll sich die "Bad Blood"-Interpretin direkt nach ihrer Premiere erneut auf den Weg nach Kansas City gemacht haben! Wie Quellen gegenüber TMZ berichten, fliege Taylor nun schon zum dritten Mal zum Spiel der Chiefs, um Travis zu supporten. Das Spiel beginnt zu deutscher Zeit um 2:15 Uhr nachts.

