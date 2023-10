Abgehoben? Taylor Swift trägt ein 11.000-Euro-Abendkleid

Taylor Swift (33) scheut in Sachen Styling offenbar keine Kosten mehr! Die US-amerikanische Popsängerin bricht mit ihrer Musik derzeit allerhand Rekorde – und verdient dabei auch eine Menge Kohle: Mit ihrer laufenden Mega-Konzertreihe namens "The Eras Tour" könnte die "Karma"-Interpretin mit ihrem Vermögen sogar die Milliardenmarke knacken. Ihr Reichtum wirkt sich offensichtlich auch auf ihre Kleiderwahl aus: Taytay posierte bei einem Event in einem 11.000 Euro teuren Kleid!

Am Rande der Kinopremiere ihres Konzertfilms "Taylor Swift: The Eras Tour" am Mittwoch in Los Angeles stolzierte die millionenschwere Musikerin in einem auffälligen Outfit über den Red Carpet: Taylor trug ein hellblaues bodenlanges Kleid mit Cut-outs in Blumenform von dem Label Oscar de la Renta. Laut Medienberichten soll das Dress umgerechnet sage und schreibe circa 11.000 Euro gekostet haben.

Aber nicht nur Taylor schmiss sich für die Premiere ordentlich in Schale – zu dem Event erschien auch die Crème de la Crème der Stars! Unter anderem strahlte Beyoncé (42) auf dem roten Teppich mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette. Auch Flavor Flav (64), Shelby Young und Maren Morris ließen sich das Kinospektakel nicht entgehen.

Getty Images Taylor Swift im Oktober 2023 in Los Angeles

Getty Images Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

Getty Images Beyoncé, Sängerin

