Ihr Ex-Mann wird Papa: Laura Wontorra strahlt auf Event!

Laura Wontorra (34) lässt sich durch die neusten Entwicklungen nicht beirren. Acht Jahre lang war sie mit Simon Zoller (32) zusammen gewesen, sechs davon verheiratet – doch im November des vergangenen Jahres gab die Moderatorin bekannt, dass die Liebe zerbrochen ist. Ihr Ex fackelte nicht lange und ist bereits seit März wieder in einer neuen Beziehung – nun soll er sogar schon Vater werden. Laura lächelt das einfach weg.

Bei der Verleihung der Goldenen Bild der Frau in Hamburg zeigt sich Laura von ihrer schönsten Seite: In einem eleganten weißen Hosenanzug schreitet sie über den roten Teppich und strahlt über das ganze Gesicht. Ihren Look vervollständigt die Fußballexpertin mit durchsichtigen Pumps, einer Clutch und glänzendem Schmuck. Sogar zu einigen Grimassen lässt sie sich auf dem Event hinreißen – und zeigt damit, dass ihr die Geschichten um ihren Ex nichts anhaben können.

Was gerade in Lauras Liebesleben abgeht, ist nicht bekannt. Zuletzt sorgte allerdings ihr Auftritt auf dem Oktoberfest für Spekulationen. Die 34-Jährige trug ihre Dirndlschleife auf der rechten Seite gebunden – das bedeutet eigentlich, dass die Trägerin in festen Händen ist.

Instagram / simonzoller9 Simon Zoller und seine neue Freundin, März 2023 in Paris

Ot, Ibrahim Laura Wontorra im Oktober 2023 in Hamburg

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra beim Oktoberfest 2023

