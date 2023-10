The-Isley-Brothers-Legende Rudolph Isley mit 84 verstorben

Schockierende Neuigkeiten aus der Musikwelt. Rudolph Isley begann bereits in jungen Jahren seine Liebe zum Singen auszuleben, indem er sein musikalisches Talent in der Kirche auslebte. In den 1950er-Jahren versuchte er gemeinsam mit seinen Geschwistern Ronald und O'Kelly den Sprung und gründete die Rock'n'Roll-Band The Isley Brothers. Mit Songs wie "Twist and Shout", "This Old Heart of Mine" und "It's Your Thing" feierte die Gruppe große Erfolge. Doch nun heißt es Abschied von einem Mitglied zu nehmen: Rudolph ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Wie TMZ berichtet, weilt die Rock'n'Roll-Legende nicht mehr länger auf der Erde: Der Mitgründer der The Isley Brothers ist am vergangenen Mittwoch in seiner Heimat in Illinois verstorben. Die genaue Todesursache ist bislang nicht offiziell bestätigt worden – allerdings verrät eine Person aus dem engeren Kreis, dass vermutet wird, dass der Sänger an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben ist.

Die Fans sind bestürzt über das Ableben des Musikers. "Der ikonische Sänger Rudolph Isley, Gründungsmitglied der The Isley Brothers, ist im Alter von 84 Jahren von uns gegangen. Seine Musik wird weiterhin die Herzen berühren", trauert ein User auf der Plattform X. "Wir haben eine Legende verloren", heißt es in einem anderen Post. Viele weitere erweisen ihm die letzte Ehre, indem sie seine Songtexte im Netz zitieren.

Getty Images The Isley Brothers: Ronald, Rudolph und O'Kelly Isley

Getty Images The Isley Brothers, 2004

Getty Images Rudolph, Ronald und O'Kelly Isley im Oktober 1964

