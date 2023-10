Zoff mit Aleks: Sommerhaus-Fans stehen hinter den Stehfests

Die Fans sind sich einig, wer recht hat! In der neuen Staffel Das Sommerhaus der Stars scheinen mehr Paare den je zu polarisieren. Eines sind Aleksandar Petrovic (32) und seine Vanessa Nwattu. Der Umgang der beiden miteinander hatte auch ihre Mitbewohner Eric (34) und Edith Stehfest gestört. Die beiden hatten das Gespräch gesucht, doch die Situation war eskaliert und vor allem Eric und Aleks waren aneinandergeraten. Aber wie sehen die Fans das? In der Promiflash-Umfrage stellen sie sich vor allem hinter eines der Paare...

Mit deutlichem Abstand stimmen die Fans für Eric und Edith und stellen sich damit auf ihre Seite. Von 1.550 Promiflash-Lesern [Stand: 12. Oktober, 08:15 Uhr] ziehen 2.512 (70,7 Prozent) die Stehfests vor und sind offenbar der Meinung, dass die beiden ganz klar im Recht sind. Deutlich weniger Leser finden, dass Aleks und Vanessa genau richtig reagiert haben: Sie bekommen nur 737 Votes (29,3 Prozent).

Schon unter dem Instagram-Profil des Sommerhauses wurde fleißig diskutiert. Und auch hier sprechen die Äußerungen der Fans eine deutliche Sprache. "Können wir mal bitte festhalten, was die Stehfests für tolle Menschen sind?", fand ein User und ein anderer meint: "Sie setzen sich für Vanessa ein und sie lässt die beiden so auflaufen." Manche Nutzer stellen sich aber auch hinter Aleks und Vanessa: "Warum mischt man sich so in eine Beziehung ein?"

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, Realitystars

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest im Juni 2020

TVNow/ Lorenz Lenk Eric und Edith Stehfest mit ihren Kindern

