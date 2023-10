Herzogin Meghan soll bei "The Kardashians" zu sehen sein!

Calabasas kann sich schon bald auf royalen Besuch einstellen! Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) hatten 2020 überraschend angekündigt, dass sie sich von ihrem Leben im Buckingham Palace verabschieden. Seitdem widmet sich das Paar anderen Aufgaben. Es hieß sogar, dass sich die zweifache Mutter wieder auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren wolle. Zuvor soll die Schwiegertochter von König Charles (74) nach einem anderen Projekt Ausschau halten: Meghan soll einen Gastauftritt bei The Kardashians haben!

Das Bella Magazine berichtet, dass die 42-Jährige in der Show über den berühmten Kardashian-Clan zu sehen sein wird. Laut Insider wolle Familienoberhaupt Kris Jenner (67) Meghan und Harry "in den Mainstream" bringen. Es gebe einige Indizien für eine Zusammenarbeit zwischen den Sussexes und Kris: "Es ist kein Zufall, dass sich die Kardashians alle im selben Kreis bewegen wie Meghans neuer Kreis. Es ist eine sichere Sache für die beiden Familien, aber Kris will nicht zu aggressiv und zu früh pushen."

Dies würde zu den Vermutungen des Royal-Biografen Andrew Morton passen, der behauptet hatte, dass Meghan mit ihrem Leben in England abgeschlossen habe. "Meghan baut sich an der Westküste ihr eigenes Leben auf. Die königliche Familie ist in ihrem Leben weitestgehend im 'Rückspiegel'", schilderte er gegenüber Fox News.

Anzeige

Disney "The Kardashians"-Plakat

Anzeige

Getty Images Kris Jenner bei der Paris Fashion Week 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de